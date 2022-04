Nach dem Wechsel bemühte sich der DRHV, in Schlagdistanz zu bleiben. Und tatsächlich das Team von Uwe Junganderas kämpfte sich über die Stationen 23:25 und 28:29 immer näher heran. Doch damit gab sich Dessau nicht zufrieden. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung drehten die Gastgeber die Partie und gingen in der 55. Minute erneut in Führung (31:30). Dabei glänzte vor allem Philip Ambrosius im Tor der Gastgeber, der nach der Pause ins Spiel kam und in gut 22 Minuten neun Paraden zeigte (Quote 47,37 Prozent). In einer dramatischen Schlussphase konnte der Außenseiter, der mit Yannic-Marcos Pust und Vincent Sohmann zudem die torgefährlichsten Spieler in seinen Reihen hatte, den knappen Vorsprung über die Zeit bringen.