Die Dresdner starteten gut in die Partie, wurden jedoch eingeholt. Nach zehn Minuten stand es 3:3. Es folgten packende Minuten, in denen sich beide Teams abwechselnd die Führung erspielten. Doch nach dem Treffer von Leon Wellner zum 11:10 in der 27. Minute, drehte der Elbflorenz 2006 nochmal richtig auf. Drei weitere Treffer gelangen den Sachsen noch vor der Pause. Beim Stand von 14:10 ging es in die Kabine.