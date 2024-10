Der HCR, der in der vergangenen Saison Zweiter in der 2. Bundesliga geworden war und auch in die laufende Spielzeit mit drei Siegen exzellent gestartet ist, begann furios und überrumpelte die Thüringerinnen zunächst mit hohem Tempo. Nach dreieinhalb Minuten führte der Außenseiter mit 5:1, was Müller zu einer frühen Auszeit veranlasste. In der Folge erhöhten die Gäste die Intensität in der Abwehr und spielten ihre Angriffe deutlich konzentrierter aus.