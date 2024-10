In der Sporthalle Charlottenburg drehte sich das Spiel erst in der Schlussphase. Ein Dreierpack von Arwen Gorb brachte die BSV-Frauen kurz vor dem Ende vorentscheidend 26:22 in Führung (57.). Zwei weitere Tore von Blanka Kajdon und erneut von Gorb entschieden die Partie endgültig.