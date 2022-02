Handball | DHB-Pokal Geschafft! SC Magdeburg zieht locker ins Final4 ein

Die Handballer des SC Magdeburg dürfen in dieser Saison weiter vom Double träumen. Der souveräne Bundesliga-Tabellenführer qualifizierte sich am Sonntag mit einem ungefährdeten 34:26 (18:11)-Sieg gegen GWD Minden für die Pokalendrunde am 23./24. April in Hamburg.