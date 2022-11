Göppingen rangierte vor der Partie nur einen Punkt vor dem SC DHfK Leipzig. Das Team von Milos Putera hatte sich nach zuletzt drei Niederlagen (Liga und Pokal) viel vorgenommen, wollten den durchaus willigen Fans endlich wieder zwei Punkte schenken. Doch die Anfangsviertelstunde war schlichtweg eine Katastrophe. Nichts gelang, es dauerte mehr als sechs Minuten, bevor überhaupt ein Tor gelang. Göppingen machte dagegen ganz einfache Tore. Nach 16 Minuten stand es ernüchternd 4:12. Dann, nach dem zweiten Timeout der Sachsen stand die Defensive um den starken Keeper Kristian Saeveraas besser und vorn ging auch endlich mal was rein. So kämpfte sich Leipzig bis zur Pause auf drei Tore heran (12:15). Die Gäste mussten allerdings Mitte der ersten Halbzeit auch auf ihren besten Werfer Marcel Schiller verletzungsbedingt verzichten.

Nach dem Wechsel knüpfte Leipzig an die Leistung von vor der Pause an und kam weiter heran. Saeveraas parierte und nach 38 Minuten war beim 18:18 tatsächlich der erste Ausgleich geschafft. Und die Gastgeber gingen danach sogar zwei Mal in Führung. Dann aber wurde es hektischer, viele Fehler bestimmten die Partie, beide Teams hatten viel zu verlieren. Weniger Fehler und etwas mehr Glück hatte Göppingen, dass am Ende nicht unverdient knapp die Nase vorn hatte.