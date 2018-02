Beim Spiel in der Rothenbach-Halle in Kassel sahen die 4.300 Zuschauer zunächst ein von der Defensive geprägtes Spiel. Gerade einmal 2:3 stand es nach zehn Minuten. Danach verringerten beide Mannschaften ihre Fehlerquoten im Angriff und die MT Melsungen zog auf 4:8 (15.) davon, was Michael Biegler zu einer Auszeit veranlasste. Diese fruchtete allerdings nur kurz. (7:8, 19. Minute). Kurz darauf leisteten sich die Leipziger wieder viele leichte Fehler im Angriff und die Melsunger enteilten erneut. 8:12 stand es nach 26. Minuten. Bei den Leipzigern zeigte nur Philipp Weber mit sechs Toren eine gute Offensiv-Leistung.

Das Leipziger Trainergespann Andre Haber (Mitte) und Michael Biegler (rechts). Bildrechte: IMAGO