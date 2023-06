Drei Spieler verlassen die Leipzig

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollten die Leipziger sich vor ihren eigenen Fans natürlich auch mit einem Dreier verabschieden. Knapp 4.500 Zuschauer sorgten für einen tollen Rahmen und verabschiedeten drei Spieler, die in der kommenden Saison nicht mehr Leipzig spielen werden. Patrick Wiesmach wechselt nach über 150 Spielen für Leipzig wieder nach Dänemark, Torhüter Mohamed El-Tayar schließt sich Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten an. Lovro Jotic verlässt die Sachsen ebenfalls.

Leipzig geht mit Polster in die Pause

Das Spiel brauchte dann keine Anlaufzeit, der SC DHfK ging schnell in Führung, schaffte es aber im Verlauf der ersten Halbzeit nie, auf drei Tore davonzuziehen. Lemgo punktete oft über den Kreis und hatte im Tor mit Urh Kastelic einen starken Mann. Auch Leipzigs El-Tayar zeigte noch einmal seine Klasse. So blieb das Spiel eng, umkämpft, es gab auf beiden Seiten schöne Tore und einige technische Fehler. Mit Simon Ernst verlor Leipzig bereits nach 17 Minuten einen Spieler mit Rot. Mit 16:14 für die Gastgeber ging es in die Kabinen.

Gäste am Ende einen Tick besser

Und auch nach dem Wechsel ließ es sich für die Gastgeber zunächst ganz gut an. Matej Klima sorgte für die erste Drei-Tore-Führung (17:14/31.). Doch wie schon im ersten Durchgang ließ sich Lemgo überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Zudem konnten die beiden Leipziger Keeper kaum einen Ball parieren. Und so kam Lemgo immer näher ran und ging in der 46. Minute mit 24:23 in Führung. Leipzig kämpfte, biss und blieb dank der Tore von Lucas Witzke bis zur 58. Minute im Geschäft (30:30). Doch am Ende behielten die Gäste die Oberhand.