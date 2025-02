Nach zwei knappen Niederlagen zum Rückrundenstart gegen Hannover (30:32 und 23:24) erkämpften sich die Sachsen am vergangenen Spieltag gegen Eisenach zumindest einen Punkt. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Potsdam kamen nun zwei weitere hinzu. Der Start in die Partie verlief jedoch alles andere als optimal: Keine Minute war gespielt, da sah Moritz Preuss nach einem harten Foul gegen seinen Gegenspieler die Rote Karte. Leipzig wirkte kurz verunsichert, sodass sich zunächst ein ausgeglichenes Duell entwickelte, in dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Den ersten Wirkungstreffer setzten die Gastgeber in der 15. Minute, als sie sich mit 8:5 einen kleinen Vorsprung erarbeiteten. Potsdam leistete sich in dieser Phase zu viele Fehler, die Leipzig eiskalt ausnutzte. Bis zur Halbzeit bauten die Hausherren ihren Vorsprung auf 16:9 aus.