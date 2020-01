Der Thüringer HC bleibt international auf Kurs. Nach dem Auftaktsieg in Most hat die Mannschaft von Herbert Müller auch das zweite Gruppenspiel im EHF-Cup erfolgreich gestaltet und gegen den türkischen Vertreter Kastamonu Belediyesi mit 27:24 gewonnen. Damit übernahm der THC in der Gruppe A wieder die Tabellenführung und ist auf einem guten Weg Richtung Viertelfinale.

Nach dem Handbruch von Marie Davidsen stand Ann-Cathrin Giegerich zwischen den Pfosten. (Archiv) Bildrechte: imago images / Karina Hessland