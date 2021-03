Handball | European League SC Magdeburg zieht souverän ins Viertelfinale ein

Achtelfinal-Rückspiel

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in der European League souverän das Viertelfinale erreicht und mit nunmehr 22 Spielen ohne Niederlage in Serie den Rekord aus der Saison 2016/17 eingestellt. Das Rückspiel gegen Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien

gewann der SCM am Dienstagabend mit 35:24 (14:9).