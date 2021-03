EHV-Keeper Sveinbjörn Petursson war ein starker Rückhalt in der zweiten Hälfte. (Archiv) Bildrechte: imago images / Noah Wedel

Viele leichte Fehler zu Beginn

Es ging nicht gut los für das Team von Runar Sigtryggsson. Die erste Hälfte war bestimmt von vielen Ungenauigkeiten und technischen Fehlern im Angriff des EHV. Dormagen nutzte diese Schwächephasen humorlos aus und war nach 15 Minuten bereits mit vier Toren (6:10) in Führung. Auch in der Folge fiel den Gastgebern gegen eine starke TSV-Abwehr wenig ein und es brauchte eine bis in Minute 23, bis Aue wieder dran war und durch Maximilian Lux sogar zum 12:12 ausgleichen konnte. Kurz darauf fiel der EHV aber wieder in "alte" Muster zurück und warf im Angriff gleich zweimal den Ball weg. Mit ein wenig Glück ging es mit nur einem Tor Rückstand (14:15) in die Kabine.

Leistungssteigerung nach der Pause

Der Start in die zweite Halbzeit lief nun deutlich besser für die Gastgeber. Schon nach fünf Minuten konnte Kevin Roch von Linksaußen den EHV mit 17:16 in Führung bringen. Auch die Abwehr war nun bissiger und machte es den Gästen deutlich schwerer. Lux erhöhte in Minute 43 das erste Mal auf drei Tore, doch wenig später glich Dormagen bereits wieder zum 21:21 aus.

Packende Schlussphase