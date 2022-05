Im ersten Heimspiel des neuen Trainers Stephan Just, der die Nachfolge des zurückgetretenen Kirsten Weber angetreten hatte, gerieten die Gastgeber bereits nach einer Viertelstunde mit 4:8 deutlich ins Hintertreffen. Ein Zwischenspurt brachte den Anschluss und neue Hoffnung (7:8), in die Kabine ging es mit einem 10:12. Sportchef Stephan Swat hoffte auf "mehr Feuer" bei seinem Team nach der Pause. Doch das blieb aus. Aue kam einfach nicht auf Touren, die nervliche Anspannung äußerte sich bei Kreisläufer Bengt Bornhorn in einem Fußtritt, er sah Rot und zudem auch noch die blaue Karte (42.) - eine längere Sperre droht nun. Beim 12:20 war die Begegnung bereits früh vorentschieden (45.). Zwölf Tore in 45 Minuten sind im Handball ohnehin viel zu wenig. Immerhin kamen am Ende noch ein paar Treffer hinzu.