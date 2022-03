Die Partie in der Erzgebirgshalle startete äußerst zäh. Lange konnte sich kein Team wirklich abheben, Tore waren Mangelware. Erst ab der 20. Minute fanden die Gäste aus Niedersachsen ihr Tempo und starteten einen 4:0-Lauf, der sie mit 9:5 in Führung brachte (23.). Der EHV kämpfte vor dem Pausenpfiff zwar noch, verfehlte aber kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer und wurde im Gegenzug per Tempogegenstoß mit dem 12:9 für Nordhorn-Lingen bestraft (30.).