Handball | 2. Bundesliga Auer Siegesserie reißt gegen Ferndorf

Hauptinhalt

21. Spieltag

Siegesserie gerissen, aber dennoch einen Punkt geholt: Der EHV Aue bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. In einer umkämpften Partie hatten die Sachsen gegen die TuS Ferndorf in den Schlusssekunden sogar den Siegtreffer in der Hand, mussten sich am Ende aber mit einem Unentschieden begnügen.