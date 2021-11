Aue konnte sich zunächst einen kleinen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen, der durch die Ferndorfer aber schnell wieder ausgeglichen wurde. Zum Ende der ersten Halbzeit verließ den EHV dann ein wenig das Glück. Vor allem in der Abwehr lief nicht mehr viel zusammen, dazu landeten drei Angriffe in Folge am Aluminium. Die Gäste nutzen diese Phase, um sich abzusetzen und mit vier Toren Vorsprung in die Kabine zu gehen. Kevin Roch sah zudem noch vor der Pause seine zweite Zeitstrafe.