Handball | 2. Bundesliga Aue ärgert Gummersbach und rückt auf Platz vier vor

36. Spieltag

Der EHV Aue bleibt weiter in der Erfolgsspur. Auch Aufstiegsaspirant Gummersbach biss sich die Zähne an den Sachsen aus, die nunmehr seit acht Spielen ungeschlagen sind. Am Ende stand ein 29:26 (13:15)-Erfolg für den EHV zu Buche, der vor allem in der Schlussphase eine starke Mentalität an den Tag legte.