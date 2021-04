Der HC Elbflorenz 2006 hat gegen den TuS Fürstenfeldbrück einen Sieg eingefahren. Die Dresdner hatten mit dem stark aufspielenden Tabellenletzten aber ein hartes Stück Arbeit vor der Brust und mussten bis in die Schlussphase ackern, um die zwei Punkte in der eigenen Halle zu behalten.

Dresden begann in der offensive zu hektisch und ließ in der ersten Halbzeit viele Chancen ungenutzt. Die Gäste aus Bayern nutzten dies konsequent aus und konnten sich lange in Lauerstellung halten. Max Mohs im HC-Kasten konnte einige freie Bälle parieren und hatte großen Anteil an der 15:13-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb es ein intensives und kampfbetontes Spiel, in dem der TuS sich lange Zeit nicht abschütteln ließ. Zehn Minuten vor dem Ende konnten sich die Dresdner dann aber ein wenig Luft verschaffen und holten sich schließlich den verdienten 27:22-Erfolg. Mit dem Sieg festigen die Sachsen ihren vierten Tabellenrang.