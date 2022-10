Denn HCE-Mäzen Uwe Saegeling will in den nächsten drei Jahren die Bundesliga erreichen. Stattdessen taumelt der Klub nach nur fünf Punkten aus sieben Partien und der erneuten Heimniederlage nun im unteren Mittelfeld der Tabelle herum. Vom Saisonziel, vorne mitzuspielen, war gegen das Bob Hanning gecoachte Potsdam wenig zu erkennen. Hanning, sonst bekannt als Geschäftsführer der Füchse Berlin und Ex-DHB-Vizepräsident, trainiert nebenbei den VfL, mit dem der große Hauptstadt-Klub auch kooperiert.

Bildrechte: imago images/Hentschel

Der HC Elbflorenz legte ein ganz schwache erste Hälfte hin. Im Angriff wurden zahlreiche Abschlussaktionen nicht gut vorbereitet. Hinzu kamen einige technische Fehler, weshalb Potsdam immer wieder in Tempogegenstöße kam. Genauso fehlte in der Abwehr und im Tor der Zugriff. So zogen die Brandenburger nach einem wechselhaften Beginn und dem 4:4 (8.) auf 4:8 (13.). Beim Vier-Treffer-Vorsprung blieb es auch verdient bis zur Pause (14:18).