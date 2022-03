Die Gäste begannen konzentriert und lagen schnell mit 4:1 (6.) in Front. Empor kämpfte sich danach zwar auf 3:4 heran, doch der ThSV, der in der Defensive sehr sicher agierte, konnte sich in der Folge erneut ein Polster erarbeiten (10:6/21.). Der Vorsprung wurde im Anschluss weiter ausgebaut. Dabei glänzte einmal mehr Fynn Hangstein, der bis zur Pause (16:9) acht Tore erzielte.

Auch in der zweiten Hälfte blieb der ThSV am Drücker. Die erste Zehn-Tore-Führung war nach knapp 35 Minuten perfekt (20:10). Auch danach ließ Eisenach nicht locker. Der Vorsprung wurde weiter in die Höhe geschraubt (22:10). Im Anschluss schaltete der ThSV auf Verwaltungsmodus (30:21/54.), was die Hanseaten mit einer bemerkenswerten Aufholjagd – inklusive Sechs-Tore-Lauf – bestraften. Erfolgreichster Werfer war Hangstein (11).