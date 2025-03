Handball | European League Thüringer HC zittert sich gegen Valcea ins Final Four

Viertelfinale

30. März 2025, 16:00 Uhr

Nach starkem Beginn gerät der Thüringer HC im Viertelfinal-Rückspiel gegen Ramnicu Valcea in Not, behält in der Schlussphase aber die Nerven und zieht ins Final-Four-Turnier der European League ein.