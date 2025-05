Bereits vor Anwurf war klar, dass es kein deutsches Endspiel geben würde. Blomberg-Lippe hatte im früheren Semifinale deutlich gegen Ikast verloren. Das Duell THC gegen JDA begann physisch, die Französinnen gingen hart in die Zweikämpfe und versuchten die Thüringerinnen zu beeindrucken. Doch die ließen sich nicht kleinkriegen, drückten mit enormer Wucht und einer überragenden Johanna Reichert immer wieder nach vorne. Auch zwei leichte Ballverluste, die in Gegentoren resultierten, brachten den THC nicht aus dem Konzept. Ab der achten Minute führten nur die Frauen aus dem Freistaat, die wirkten wie im Rausch und nach Abschlussschwächen zu Beginn trafen wie sie wollten. Die Deutsche im Tor von Dijon, Ann-Kathrin Giegerich, bekam kaum die Finger an den Ball. Ein Doppelschlag von Nathalie Hendrikse brachte den THC mit fünf Toren in Front (22.), der Vorsprung schmolz bis zur Pause nicht. Da stand Johanna Reichert bereits bei zehn Treffern.