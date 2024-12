Die Thüringerinnen erwischten den besseren Start und führten schnell mit 3:0 (4. Minute). Während sie im Angriff auch in der Folge zuverlässig gute Lösungen fanden, agierten sie in der Abwehr viel zu passiv, was die Göppingerinnen konsequent bestraften. So entwickelte sich bis zum 11:11 (17.) ein offener Schlagabtausch. In der Folge ließen die Wurfquoten auf beiden Seiten etwas nach. Bis zur Pause blieb die Partie völlig offen.