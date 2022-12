Der SC Magdeburg verspielte in der Dragao-Arena beim FC Porto einen Sieg in der Champions League. Nachdem der Deutsche Handball-Meister nach Hälfte eins souverän mit 16:12 führte, brach das Wiegert-Team zu Beginn der zweiten Hälfte ein. Nach einem Comeback des SCM und einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung stand es am Ende 31:31-Unentschieden. Für den Porto ist es der erste Punkt nach acht Partien in der Königsklasse.

Der SC Magdeburg behauptete sich von Beginn an, ging früh in Führung (4:2/8.). Auch wenn es den Magdeburgern nicht gelang sich abzusetzen, verwahrte das Wiegert-Team die Führung sicher. Torwart Nicola Portner bewies in der ersten Hälfte gleich mehrfach seine Klasse. Das nutzten seine Teamkollegen, Kristjansson baute in der 18. Minute die Führung zum 10:6 aus. Die Gastgeber aus Porto blieben unauffällig, zeigten teils in Einzelaktionen individuelle Klasse. So beim feinen Kempa-Trick von Pedro Valdés in der 19. Minute. Omar Magnusson verwandelte in der ersten Hälfte fünf von fünf möglichen Siebenmeter, mit seiner einhundertprozentigen Trefferquote und einer Vier-Tore-Führung ging der Deutsche Meister in die Pause.