Nach 16 Bundesliga-Siegen in Serie und wettbewerbsübegreifend 28 Spielen ohne Niederlagen hat es Tabellenführer SC Magdeburg in der letzten Partie des Jahres dann doch noch erwischt. Das Wiegert-Team verlor vor 3.150 Fans beim starken Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt mit 27:30 (11:13).



Zum überragenden Mann auf Seiten der Gastgeber schwang sich Schlussmann Benjamin Buric auf, der mit 14 Paraden die SCM-Offensive wiederholt entnervte. Bester Magdeburger Torschütze war Rechtsaußen Daniel Pettersson mit sieben Toren. Die Sachsen-Anhalter haben in der Tabelle mit nun 32:2 Punkten immer noch fünf Zähler vor dem neuen Tabellenzweiten Flensburg (27:7).