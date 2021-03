Sensation im Fuchsbau - Leipzig feiert Befreiungsschlag in Berlin

Der personell arg gebeutelte SC DHfK Leipzig hat zwei Punkte aus der Hauptstadt entführt. Bei den Füchsen Berlin entwickelte sich eine absolut verrückte Partie, in der die Sachsen bereits mit acht Toren führten. Berlin konnte in der zweiten Hälfte aber wieder herankommen und sogar in Führung gehen. Am Ende machte Niclas Pieczkowski Sekunden vor der Sirene das entscheidene Tor zum Sieg. Nach vier Niederlagen in Folge war die Freude nach Abpfiff dementsprechend ausgelassen.