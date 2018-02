Philipp Weber war der erfolgreichste Werfer der Leipziger. Bildrechte: imago/Eibner

Beide Mannschaften waren personell geschwächt in die Begegnung gegangen. Berlin fehlten die verletzten Nationalspieler Fabian Wiede und Paul Drux, Leipzig muss seit Wochen auf Franz Semper, Niclas Pieczkowski und Andreas Rojewski verzichten. Schnell gerieten die Messestädter 0:3 ins Hintertreffen. Erst in der siebten Minute kamen sie zu ihrem ersten Tor. Von da an kamen DHfK-Akteure immer besser ins Spiel und glichen durch Aivis Jurdzs in der 21. Minute zum 7:7 aus. Lukas Binder schaffte in der 29. Minute mit dem 12:11 sogar die erste Leipziger Führung. Im zweiten Durchgang war Berlin zunächst wieder besser, doch diesmal erholten sich die Leipziger nicht davon.