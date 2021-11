Omar Ingi Magnusson war mit neun Toren bester Werfer der Magdeburger, besonders in der Anfangsphase war der Isländer kaum zu stoppen. Für die Füchse Lasse Andersson war siebenmal erfolgreich. Magdeburg kam gut ins Spiel, lag nach fünf Minuten mit 5:2 in Führung. Die Berliner, die ohne ihre verletzten deutschen Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede sowie den spanischen Abwehrspezialisten Viran Morros antraten, taten sich dagegen sehr schwer. Erst Mitte der ersten Halbzeit war beim 8:10 der Kontakt wieder hergestellt. Dann aber verschliefen die Gastgeber den Auftakt zur zweiten Halbzeit total. Magdeburg zog auf 23:16 ( 39. ) davon. Die Füchse versuchten viel, doch nichts gelang. Als SCM-Kreisläufer Magnus Saugstrup beim 27:17 ( 44. ) die erste Zehn-Tore-Führung der Gäste erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Bitter für die Berliner: Nils Lichtlein verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung am rechten Sprunggelenk.

Torwart Jannick Green und Lukas Mertens gegen den Berliner Nils Lichtlein (v. li.) Bildrechte: imago images/Matthias Koch