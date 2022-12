Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs agierten die Gäste fahrig. Sie verloren ihren Rhythmus in der Offensive, und die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber konnten sich bis auf 23:24 (45. Minute) heranarbeiten. Zwar bauten die Leipziger ihren Vorsprung in einer hektischen Partie bis zur 57. Minute wieder auf 29:25 aus, doch die Mindener steckten nicht auf. Mit drei Toren in Serie verkürzten sie 47 Sekunden vor Schluss auf 28:29 und hatten nach einem weiteren Leipziger Ballverlust mit dem finalen Angriff sogar noch die Chance zum Ausgleich. Der elfmalige Torschütze Philipp Ahouansou blieb jedoch mit dem letzten Freiwurf am Leipziger Block hängen. Viggo Kristjansson und Sime Ivic waren mit jeweils sechs Toren die besten Werfer des SC DHfK, der im gesamten Spielverlauf kein einziges Mal in Rückstand lag.