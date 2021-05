Handball | Bundesliga SC Magdeburg ballert sich auf Platz drei

Hauptinhalt

32. Spieltag

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga seinen Anspruch auf Rang drei untermauert. Bei GWD Minden siegten die Elbestädter am Samstagabend mit 35:25 (16:15). Mit nun 44:18 Punkten und einem Spiel weniger zogen die Grün-Roten in der Tabelle an den Rhein-Neckar Löwen (43:21) vorbei.