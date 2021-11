Nach seiner Coronapause trat der SCM ohne Omar Magnusson und Moritz Preuss beim Tabellenletzten an. Mit kurzer Anlaufzeit gingen die Elbestädter in Front (4:2/6.). Minden blieb dran, hielt den Abstand bei zwei Treffern (8:6/16.). In der engen, aber fairen Partie konnte Magdeburg den Vorsprung bis zur Pause verdoppeln.