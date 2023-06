Magdeburg brauchte nach den kräftezehrenden Wochen einige Minuten, um in Fahrt zu kommen. Dann lief der Motor aber wie geschmiert. Urgestein Matthias Musche erzielte mit dem 3:2 nach fünf Minuten seinen 1.000 Pflichtspieltreffer in nationalen Wettbewerben für den SCM, der sein Team im Anschluss beflügeln sollte. Binnen weniger Minuten baute Magdeburg den Vorsprung auf vier Treffer aus (7:3) - auch, weil Minden über fünf Minuten kein eigenes Tor erzielen konnte. Doch die Westfalen schüttelten sich in der Folge und nutzten einige Unkonzentriertheiten des SCM in der Defensive. So blieb die Partie bis zur 22. Minute beim Stand von 13:11 offen, ehe Michael Damgaard aufdrehte. Mit drei wuchtigen Abschlüssen aus dem Rückraum marschierte der Däne voran und warf eine komfortable 17:13-Führung zur Pause heraus.

Michael Damgaard lieferte in der ersten Halbzeit eine starke Leistung ab. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner