Die Gäste aus Bad Wildungen kamen mit dem ersten Saisonsieg im Gepäck nach Halle und hinterließen in der ersten Halbzeit den etwas stabileren Eindruck. Die Vipers griffen in der Defensive aggressiver zu und spielten vorn variabler. Halle kam nach einem 2:5-Rückstand durch vier Tore in Folge rein. Aber danach lieferten die Wildcats einige technische Fehler ab. Dennoch blieb das Spiel auf Augenhöhe, auch, weil Torfrau Anica Gudelj mit einigen Paraden ihr Team in selbigem hielt. Und vorn sorgte Helena Mikkelsen mit fünf Toren dafür, dass es zur Pause nur 13:14 stand.