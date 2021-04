Beide Teams zeigten eine erste Hälfte auf Augenhöhe, in der sich keines der Teams mehr als zwei Tore absetzen konnte. Nach der Pause (14:15) geriet die Mannschaft von Trainer Stephan Swat erstmals mit vier Toren in Rückstand (16:20/41. Minute), doch Aue fing sich, wurde immer offensiver und kämpfte sich wieder heran (22:22/48.). In der 52. Minute ging der EHV erstmals wieder in Führung, doch im Schlussspurt hatte Dormagen den längeren Atem. Erfolgreichste EHV-Werfer waren Sebastian Paraschiv und Maximilian Lux mit jeweils sechs Toren.