Stephan Swat ist in der Erzgebirgshalle zurück! Nach seiner schweren Corona-Erkrankung kehrte er beim Duell des EHV Aue gegen TuS Lübbecke erstmals wieder in der Halle zurück und nahm auf der Tribüne Platz. Er sah zumindest eine Halbzeit lang ein ausgeglichenes Spiel, am Ende verlor Aue aber gegen den Favoriten aber klar mit 25:33 (12:14).

Dutschke vor den Augen von Swat stark

TuS Lübbecke ist in der 2. Handball-Bundesliga das Team der Stunde, hat 2021 erst einmal verloren und den Aufstieg als Tabellenzweiter im Blick. Entsprechend selbstbewusst traten die Gäste auch in Aue auf. Die Mannschaft von Runar Sigtryggsson - er trainiert das Team seit der Erkrankung von Swat - hatte zuletzt in Bietigheim gepatzt und rangiert derzeit im Tabellenmittelfeld. Dirigieren kann er noch nicht, aber stiller Beobachter in der Halle ist Stephan Swat wieder. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Anders als zuletzt, lieferte Aue diesmal über weite Strecken ein leidenschaftliches Spiel ab, hielt gegen den Favoriten gut dagegen, war aber insgesamt chancenlos. Vor den Augen von Swat machte aber zumindest Jannik Dutschke, gerade 19, auf sich aufmerksam. Das Eigengewächs beeindruckte mit einem mutigen Auftritt. Mit vier Toren in der ersten Halbzeit hatte Dutschke entscheidenden Anteil am knappen Pausenstand (12:14).

Nach der Pause chancenlos

Nach der Halbzeit zog Lübbecke dann auf fünf Tore davon (22:17/40.). Aue drohte den Anschluss zu verlieren, nahm eine Auszeit und versuchte ins Spiel zurückzukommen. Lübbecke ließ die Zügel aber nicht schleifen und traf regelmäßig (26:19/48.). Den Gastgebern drohte der Untergang, doch anders als zuletzt, zeigte Aue Kämpferherz und kam von einem 20:28 (50.) zurück (24:28/54.).