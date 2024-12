Der SC DHfK hat nach vier Niederlagen in Folge wieder in die Spur gefunden. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson setzte sich am Montagabend bei Tabellenschlusslicht VfL Potsdam klar mit 35:26 (17:13) durch. Großen Anteil am Erfolg des Tabellen-Zwölften hatten der deutsche Nationalspieler Franz Semper mit sieben sowie Lukas Binder und Moritz Preuss mit je sechs Treffern als beste Werfer ihrer Mannschaft.