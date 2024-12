Gleiches Spiel in Hälfte zwei: der TSV nutzte die Anfangsminuten und warf sich mit einem 3:0-Lauf zurück in die Partie. Fortan ging es Hin und Her. Keinem Team gelang es sich abzusetzen. Die Hannoveraner hatten jetzt allerdings kreativere Ideen als die Sachsen, die sich vollends auf die Einzelleistung von Franz Semper und Luca Witzke stützten. Beim 28:28 und noch zehn Minuten auf der Uhr entschied sich die Begegnung in der Schlussphase.