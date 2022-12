Nach den beiden starken Auftritten im Europacup wartete auf die Handballerinnen des Thüringer HC die Auswärtsaufgabe in Bad Wildungen. Kein zu unterschätzender Gang, warnte THC-Coach Müller vor dem Spiel. Und er sollte Recht behalten. Nach einem ordentlichen Stat mit zwei schnellen Toren, konnte der THC nicht entscheiden davonziehen. Besonders bei eigenem Überzahlspiel leistete man sich zu viele Fehler und Fehlwürfe. So konnte sich Bad Wildungen in einem recht wilden Spiel immer wieder herankämpfen. Auffällig war zudem, dass die Gäste mit einer sehr defensiven Deckung agierten, in der Schlussphase der ersten Halbzeit fast jeder Wurf von Bad Wildungen im Netz war. So gelang den Gastgeberinnen in der 29. Minute die erste Führung des Spieles. Zur Halbzeit stand es nicht unverdient 17:16.