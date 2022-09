Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart hofften die Zwickauerinnen in eigener Halle gegen die HSG Blomberg-Lippe auf eine Trendwende. Tatsächlich sah es in der Anfangsphase so aus, als könnten die Gastgeberinnen mit dem Favoriten mithalten: Nach einem schnellen 0:2-Rückstand drehten sie diesen in eine 3:2-Führung. Doch der knappe Vorsprung hielt nicht lange, anschließend dominierte Blomberg die Partie. Nach zwölf Minuten lag Zwickau bereits mit 4:10 hinten, nach 19 Minuten mit 7:16. Bis zur Halbzeitpause schaffte es der Außenseiter immerhin, den Rückstand wieder etwas zu verkürzen.