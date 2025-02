Der SC Magdeburg hat in der Bundesliga trotz zahlreicher Ausfälle die Titelverteidigung im Blick. Die Elbestädter siegten bei Frisch Auf Göppingen vor 4.800 Zuschauern mit 28:25 (17:11).

Magdeburg trat ohne die Langzeitverletzten und ohne Spielmacher Gisli Kristjansson an, konnte zwar wieder auf Philipp Weber setzen, doch weiterhin fehlte ein gelernter Rückraumspieler auf der rechten Seite. Ohne Kristjanssons Durchbrüche war der SCM zu Beginn enorm flügellastig, vier der ersten fünf Treffer fielen über die Außen. Als Göppingen mit dem siebten Feldspieler zu fehlerhaft agierte, zog Magdeburg auf vier Tore davon (8:4/12.). Göppingen verkürzte zwar zwischenzeitlich, doch zur Pause führte der SCM klar.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte Magdeburg die Angriffe lange aus, verzichtete auf Tempohandball. Dabei spielte Abwehrspezialist Antonio Seradilla wie schon gegen Aalborg auch im Angriff, ergänzte Philipp Weber und Felix Claar. Göppingens Ymir Örn Gislason sah nach Foul an Matthias Musche die Rote Karte (40.). Der SCM ließ die Gastgeber nicht herankommen, hielt den Abstand von sechs Treffern konstant, wobei sich Magnus Saugstrup immer wieder am Kreis durchsetzte. Erst in den letzten Minuten betrieb Göppingen Ergebniskosmetik, doch die Punkte holte der SCM.