Magdeburg ging mit dem zuletzt ausgefallenen Tim Hornke auf Rechtsaußen in die Partie, sein Pendant Daniel Pettersson saß zu Beginn auf der Bank - beide Spieler waren vor der Partie fraglich gewesen. Berlin profitierte von einer besseren Wurfquote und führte knapp (2:4/6.). Der SCM blieb an den Berlinern dran, bekam in der Abwehr jedoch zu selten Zugriff, sodass die Füchse immer wieder nachlegen konnten. Als Magdeburg sich steigerte, konnten die Elbestädter die Partie kurzzeitig drehen (9:8/18.). Doch der SCM machte immer wieder Fehler, war zu hektisch - was auch Trainer Bennet Wiegert in seiner ersten Auszeit (23.) bemängelte. Magdeburg spielte die Schlussphase abgeklärter und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.