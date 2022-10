Handball | 1. Bundesliga Wildcats verlieren knapp gegen Buxtehude

4. Spieltag

Diese Auswärtsreise hat sich für Union Halle-Neustadt durchaus gelohnt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in der Handball-Bundesliga haben die Wildcats beim VfL Oldenburg nach einer grandiosen Aufholjagd den ersten Saisonpunkt eingefahren. Am Ende hieß es in der EWE-Arena 24:24.