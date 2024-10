Die 6.001 Zuschauer in der ZAG Arena sahen eine packende Partie, die bis in die Schlussphase offen blieb. Doch trotz engagierten Kampfes musste der ThSV die vierte Niederlage im fünften Ligaspiel einstecken. Eisenach hing in der ersten Halbzeit ein wenig zurück, verlor aber nicht den Anschluss. Besonders der Eisenacher Torhüter Silvio Heinevetter hielt sein Team mit einer starken Paradenquote von 50 Prozent im Spiel. So gingen die Thüringer mit einem knappen Rückstand in die Pause (11:13).