Die Gäste gestalteten die ersten 30 Minuten völlig ausgeglichen, lagen nach 17 Minuten sogar mit 8:6 vorn. Mit einem knappen 11:12-Rückstand ging es in die Pause. Doch den Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Hallenserinnen, die sich im Angriff in dieser Phase zu viele Fehler leisteten. Zudem sah Lea Gruber in der 37. Minute die Rote Karte. Blomberg zog in der Folge auf 21:14 (45.) davon und hatte damit die Partie enschieden. Die meisten Treffer für Halle erzielten Helena Mikkelsen (6) und Sophie Lütke (4/1).