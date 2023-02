Jubel der Zwickauerinnen nach Abpfiff in Waiblingen.

Jubel der Zwickauerinnen nach Abpfiff in Waiblingen. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Der BSV Sachsen Zwickau hat sich zum dritten Sieg in Serie gezittert. Beim 27:26-Erfolg auswärts gegen den Tabellenletzten VfL Waiblingen übernahm der BSV nach ausgeglichenem Start zunehmend das Kommando und setzte sich mit 8:4 (18.) ab. Bis zur Pause erhöhte sich der Vorsprung beim 9:14 auf fünf Tore. Zur zweiten Halbzeit reduzierte Waiblingen die einfachen Fehler und auch die bessere Torhüterinnenleistung des BSV wurde geringer. So schmolz der Vorsprung vom sicheren 14:20 (41.) auf 26:27 (59.) dahin. In der letzten Minute rettete sich Zwickau trotz eines Schrittfehlers dann über die Zeit. Beste Angreiferin war Simone Stojkovska mit neun Toren. Die Westsachsen befreien sich somit etwas aus dem Tabellenkeller und können bei nun drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation durchpusten.