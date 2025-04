Zwickau kam gut in die Partie, riss in Minute eins direkt die erste Führung an sich und baute diese in der Folge konsequent aus. Über die Stationen 3:1 (4.) und 6:3 (7.) wuchs der Vorsprung der Sächsinnen frühzeitig auf vier Punkte an (8:4/8.). Buxtehude-Coach Dirk Leun musste eingreifen, zog schnell die erste Auszeit (10.) und forderte sein Team auf, doch bitte mal aufzuwachen. Die Gastgeberinnen nahmen ihren Trainer beim Wort, konnten vor allem offensiv zulegen – doch auch Zwickau blieb weiter gut in der Spur. Zwischenzeitlich stand kurzzeitig gar eine Fünf-Tore-Führung aus Sicht des BSV Sachsen zu Buche (16:11/19.), die aufgrund kleinerer Schwächephasen bis zur Halbzeit aber noch auf zwei Tore zusammenschmolz.

Bildrechte: IMAGO / Lobeca