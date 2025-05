Nach der deutlichen Niederlage im ersten Playoff-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft hat sich der Thüringer HC eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwoch (14. Mai 2025) in der Salza-Halle mit 36:31 (17:14) gegen den Topfavoriten auf den Titel HB Ludwigsburg durch.

Die Thüringerinnen waren von Beginn an hellwach und mussten nur wenige Spielminuten Rückstand hinnehmen. Vor allem in der zweiten Halbzeit gelang es ihnen, den Vorsprung von vier oder fünf Toren konstant zu behaupten. Durch den Sieg hat die Müller-Truppe das erhoffte Entscheidungs-Spiel in der Best-of-three-Serie um den Einzug ins Playoff-Finale erreicht. Anwurf in Ludwigsburg ist am Sonntag um 16 Uhr.