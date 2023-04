Der BSV Zwickau führte im gesamten Spiel nur einmal - und zwar in der ersten Minute. Alisa Pester bescherte den Gastgebern die 1:0-Führung. Mit drei Siebenmetern in Folge drehten die Gäste das Spiel, konnten sich in der ersten Halbzeit aber nie wirklich absetzen, weil zu viele Chancen ungenutzt blieben. Zwickau war in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, nutzte Schwächephase der Gäste aber nicht konsequent und kam nur einmal kurz zum Ausgleich.