Vor allem der grandios aufgelegten Torfrau Nele Kurzke war es aber zu verdanken, dass der BSV fast durchweg in Führung lag. Mit Wiederanpfiff wurde die Defensivarbeit der Sächsinnen deutlich konsequenter. Kurzke, die auf ganz starke 19 Paraden kommen sollte (44 Prozent gehaltene Bälle), musste im zweiten Durchgang nur elf Mal hinter sich greifen. Zudem profitierte das Team von der Übersicht und Torgefahr der überragenden Ema Hrvatin. Die Slowenin war mit zehn Toren bei 13 Versuchen die Topscorerin der Partie. Spätestens bei Hrvatin 27:21 (53.) war das Spiel vorentschieden. Unmittelbar vor Schluss lag Zwickau kurzzeitig sogar mit acht Treffern vorn (31:23/59.).



"Diese Unterstützung hier macht extrem viel aus", bedankte sich BSV-Trainer Norman Rentsch nachher beim begeisterten Publikum und lobte sein Team: "Wir haben es in der zweiten Halbzeit mit einer starken Abwehr sehr gut gemacht. Genau diese stabile Abwehr brauchen wir. Der Sieg geht komplett in Ordnung." Zwickau hat ein Spiel, aber nun auch drei Punkte mehr als die auf dem Relegationsplatz liegenden Neckarsulmerinnen auf dem Konto.