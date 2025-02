Von Beginn an zeigten die Magdeburger eine starke Vorstellung. Sie machten im Deckungsverbund die Räume eng und zeigten sich im Angriffsspiel kombinationsstark und treffsicher. So erarbeiteten sie sich nach einer umkämpften und ausgeglichenen Anfangsphase (4:4, 8.) recht zügig einen Vorsprung (7:4, 13.). Derweil ließen die Gäste teils große Lücken in der Abwehr und luden die Magdeburger immer wieder ein. So konnten diese den Abstand zeitweise sogar vergrößern und waren auch zur Halbzeitpause noch mit drei Toren vorn.